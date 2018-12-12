Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 декабря, в Киеве в течение всего дня будет идти снег, температура днем до +1°.
На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-западный, до 5,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:47, а зайдет в 15:53.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Украине ожидаются снег, мокрый снег и дожди. Температура +1°...+4°.
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Погода в Украине
- Винница0°... -2°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+3°... -3°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск+4°... 0°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+4°... -3°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+2°... 0°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий+1°... -2°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+2°... -1°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:71 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:19
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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