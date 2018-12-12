Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°

Вечером в столице до 0°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 декабря, в Киеве в течение всего дня будет идти снег, температура днем до +1°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-западный, до 5,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:47, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Украине ожидаются снег, мокрый снег и дожди. Температура +1°...+4°.

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