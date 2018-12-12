Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди и снегопады (карта)

Без осадков будет только на западе Украины.

В Украине сегодня ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 декабря в Украине ожидаются снег, мокрый снег и дожди. Температура +1°...+4°.

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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди и снег, температура до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура до +3°.

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до +2°.

В северных областях ожидаются снегопады. Температура до +2°. В центре пройдет снег и мокрый снег, температура до +1°.

Прогноз на 12 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 декабря — Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) — быть декабрю ясным, снег на Парамона — быть метелям в день Николая. Если взошла багряная заря — жди больших ветров.

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