Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди и снегопады (карта)

08:10, 12 декабря 2018
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Без осадков будет только на западе Украины.

В Украине сегодня ожидаются снегопады / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 декабря в Украине ожидаются снег, мокрый снег и дожди. Температура +1°...+4°.

На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности

Погода в Украине. На востоке пройдут дожди и снег, температура до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура до +3°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до +2°.

В северных областях ожидаются снегопады. Температура до +2°. В центре пройдет снег и мокрый снег, температура до +1°.

Прогноз на 12 декабря / УНИАН
Прогноз на 12 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 декабря — Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) — быть декабрю ясным, снег на Парамона — быть метелям в день Николая. Если взошла багряная заря — жди больших ветров.

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Теги: #снег#погода
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