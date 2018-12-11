На Николаев надвигается непогода: людям советуют не выходить на улицу

В городе ожидается значительное усиление ветра, гололедица, налипание снега.

Ожидается значительное ухудшение погодных условий в виде мокрого снега / Фото УНИАН

На Николаев надвигается непогода, из-за чего местным жителям советуют не выходить на улицу.

Об этом сообщает издание «Новости Николаева».

В ближайшее время (2-3 часа) на территории Николаева и области ожидается значительное ухудшение погодных условий в виде снега, мокрого снега, иногда с дождем. Ожидается также значительное усиление ветра, гололедица, налипание снега.

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Местные власти просят жителей Николаева в ближайшее время убрать с улиц личный транспорт в связи с тем, что планируется работа снегоуборочной техники. Кроме того, людям советуют без уважительной причины не покидать помещение, не пользоваться личным транспортом, быть внимательными и осторожными.

В то же время сообщается о том, что коммунальная техника готова к работе в сложных погодных условиях.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Украине ожидаются снег, мокрый снег и дожди. Температура +1°...+4°.

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