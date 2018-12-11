Волны до пяти метров: в акватории Черного моря прогнозируют сильный шторм
В Одесской области местами ожидаются небольшие осадки, слабый гололед, ночью гололедица.
Сегодня вечером, 11 декабря и в ночь на 12 декабря по северной половине акватории Черного моря прогнозируется сильная непогода.
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По данным Укргидрометцентра стоит ожидать порывы ветра 25-28 метров в секунду, высота волн достигнет 3-5 метров.
Кроме этого, на суши в Одессе и области будет спокойная прохладная погода.
Ветер северо-западный, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура ночью 0-2 градусов мороза, днем 3-5 градусов тепла.
В области местами ожидаются небольшие осадки, слабый гололед, ночью гололедица. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
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Давление:758 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
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Закат16:47
Видимость:16 км
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