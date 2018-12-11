В Киеве завтра пройдет сильный снег, температура до +1°

17:00, 11 декабря 2018
60
0

Вечером в столице температура до 0°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 декабря, в Киеве в течение всего дня будет идти снег, температура днем до +1°.

Снег, дождь и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-западный, до 5,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:47, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Украине ожидаются снег, мокрый снег и дожди. Температура +1°...+4°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
На Николаев надвигается непогода: людям советуют не выходить на улицу На Николаев надвигается непогода: людям советуют не выходить на улицу
В Киеве завтра пройдет сильный снег, температура до +1° В Киеве завтра пройдет сильный снег, температура до +1°
Волны до пяти метров: в акватории Черного моря прогнозируют сильный шторм Волны до пяти метров: в акватории Черного моря прогнозируют сильный шторм
На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности
Жителей Черкащины предупреждают о сильном снеге и штормовом ветре Жителей Черкащины предупреждают о сильном снеге и штормовом ветре
Снег, дождь и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Снег, дождь и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Три человека стали жертвами снежного шторма в США (фото, видео) Три человека стали жертвами снежного шторма в США (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 4 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
57 %
758 мм
3.9 м/с
2 %
Лента новостей