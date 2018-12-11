В Киеве завтра пройдет сильный снег, температура до +1°
Вечером в столице температура до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 декабря, в Киеве в течение всего дня будет идти снег, температура днем до +1°.
Снег, дождь и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-западный, до 5,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:47, а зайдет в 15:53.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Украине ожидаются снег, мокрый снег и дожди. Температура +1°...+4°.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр+2°... 0°
- Донецк+3°... +1°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+3°... -3°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+2°... -4°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон0°... -1°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+2°... -4°
Виргиния, США
- 4 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-4 °
Влажность:57 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:18
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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