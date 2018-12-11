Прогноз погоды на завтра: Украину накроют дожди и снегопады (видеопрогноз)

16:30, 11 декабря 2018
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Осадки ожидаются практически во всех регионах Украины.

Завтра погода в Украине испортится / УНИАН
Завтра погода в Украине испортится / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 декабря в Украине ожидаются снег, мокрый снег и дожди. Температура +1°...+4°.

В Киев идет циклон: синоптик предупредила о сильном снеге и ветре

Погода в Укарине на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -1°, днем до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +3°. 

На западе Украины местами пройдут снег. Температура ночью до -3°, днем до +2°.

В северных областях ожидаются снегопады. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре пройдет снег и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 12 декабря — Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) — быть декабрю ясным, снег на Парамона — быть метелям в день Николая. Если взошла багряная заря — жди больших ветров.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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