Прогноз погоды на завтра: Украину накроют дожди и снегопады (видеопрогноз)
Осадки ожидаются практически во всех регионах Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 декабря в Украине ожидаются снег, мокрый снег и дожди. Температура +1°...+4°.
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Погода в Укарине на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до -1°, днем до +4°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +3°.
На западе Украины местами пройдут снег. Температура ночью до -3°, днем до +2°.
В северных областях ожидаются снегопады. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре пройдет снег и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 12 декабря — Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) — быть декабрю ясным, снег на Парамона — быть метелям в день Николая. Если взошла багряная заря — жди больших ветров.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр+2°... 0°
- Донецк+3°... +1°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+3°... -3°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+2°... -4°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон0°... -1°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+2°... -4°