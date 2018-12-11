На Днепр надвигается непогода, объявлено штормовое предупреждение

16:08, 11 декабря 2018
150
0

Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный снег.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение 11-13 декабря в Днепре и Днепропетровской области ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Снег, дождь и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии.

Так, 11 декабря в Днепропетровской области мокрый снег и дождь, по городу и местами по области сильные осадки. Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Завтра, 12 декабря, ночью ожидается сильный снег и мокрый снег, днем умеренные, местами сильные осадки. Местами гололед и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом днем на южный, 7-12, порывы 15-20 м/сек.

В четверг, 13 декабря, в Днепропетровской области ночью пройдет снег, днем местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица.

Напомним, в течение 12-13 декабря из-за ухудшения погоды на дорогах Украины возможно нарушение движения транспорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Днепр#штормовое предупреждение
Читайте также
На Николаев надвигается непогода: людям советуют не выходить на улицу На Николаев надвигается непогода: людям советуют не выходить на улицу
Прогноз погоды на завтра: Украину накроют дожди и снегопады (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: Украину накроют дожди и снегопады (видеопрогноз)
На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности
В Николаеве в ближайшие часы испортится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер В Николаеве в ближайшие часы испортится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер
Жителей Черкащины предупреждают о сильном снеге и штормовом ветре Жителей Черкащины предупреждают о сильном снеге и штормовом ветре
В Киев идет циклон: синоптик предупредила о сильном снеге и ветре В Киев идет циклон: синоптик предупредила о сильном снеге и ветре
Снегопады, метели и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение Снегопады, метели и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
- 4 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
57 %
758 мм
3.9 м/с
2 %
Лента новостей