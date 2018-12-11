На Днепр надвигается непогода, объявлено штормовое предупреждение
Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный снег.
В течение 11-13 декабря в Днепре и Днепропетровской области ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Снег, дождь и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии.
Так, 11 декабря в Днепропетровской области мокрый снег и дождь, по городу и местами по области сильные осадки. Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Завтра, 12 декабря, ночью ожидается сильный снег и мокрый снег, днем умеренные, местами сильные осадки. Местами гололед и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом днем на южный, 7-12, порывы 15-20 м/сек.
В четверг, 13 декабря, в Днепропетровской области ночью пройдет снег, днем местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица.
Напомним, в течение 12-13 декабря из-за ухудшения погоды на дорогах Украины возможно нарушение движения транспорта.
Погода в Украине
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