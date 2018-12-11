На высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность будет сохраняться в течение 11-12 декабря.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В течение 11-12 декабря в Карпатах будет сохраняться снеголавинная опасность первого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11-12 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение ближайших дней погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.