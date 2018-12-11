На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности

15:08, 11 декабря 2018
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12-13 декабря в Украине ожидаются сильные осадки.

Завтра в Украине ухудшится погода / УНИАН
Завтра в Украине ухудшится погода / УНИАН

В течение 12-13 декабря из-за ухудшения погоды на дорогах Украины возможно нарушение движения транспорта.

В связи с этим "Укравтодор" объявил 2 уровень ("желтый") опасности на дорогах северных и центральных областей Украины.

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Так, 12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях ожидается сильный снег. Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах Украины гололедица.

В "Укравтодоре" отмечают, что такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей (2 уровень угрозы - "желтый").

Напомним, в среду, 12 декабря, погоду в Украине будет определять циклон. В большинстве регионов погода испортится.

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Теги: #снег#погода#дороги
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