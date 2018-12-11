На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности
12-13 декабря в Украине ожидаются сильные осадки.
В течение 12-13 декабря из-за ухудшения погоды на дорогах Украины возможно нарушение движения транспорта.
В связи с этим "Укравтодор" объявил 2 уровень ("желтый") опасности на дорогах северных и центральных областей Украины.
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Так, 12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях ожидается сильный снег. Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.
13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах Украины гололедица.
В "Укравтодоре" отмечают, что такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей (2 уровень угрозы - "желтый").
Напомним, в среду, 12 декабря, погоду в Украине будет определять циклон. В большинстве регионов погода испортится.
Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр+2°... 0°
- Донецк+3°... +1°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+3°... -3°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+2°... -4°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон0°... -1°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+1°... -4°