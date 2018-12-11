В Николаеве в ближайшие часы испортится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер

14:23, 11 декабря 2018
58
0

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В Николаеве в ближайшие часы ухудшится погода / УНИАН
В Николаеве в ближайшие часы ухудшится погода / УНИАН

В связи с выходом южного циклона погода в Николаеве и Николаевской области испортится.

В Киев идет циклон: синоптик предупредила о сильном снеге и ветре

Об этом сообщает Николаевский гидрометеорологический центр в Facebook.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня 11 декабря и в течение суток 12 декабря усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Непогода в области ожидается также в течение 12-13 декабря.

"12-13 декабря осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем, ночью 12 декабря сильные осадки (преимущественно в виде снега). Налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат, образование снежного покрова", - сообщают синоптики.

Отмечается, что в пятницу, 14 декабря осадки прекратятся, а температура воздуха понизится до 3-6 мороза.

Напомним, в среду, 12 декабря, погоду в Украине будет определять циклон. В большинстве регионов погода испортится.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Николаев
Читайте также
На высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность На высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность
В Николаеве в ближайшие часы испортится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер В Николаеве в ближайшие часы испортится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер
Жителей Черкащины предупреждают о сильном снеге и штормовом ветре Жителей Черкащины предупреждают о сильном снеге и штормовом ветре
Три человека стали жертвами снежного шторма в США (фото, видео) Три человека стали жертвами снежного шторма в США (фото, видео)
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и снег (карта) Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и снег (карта)
В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, температура до +1° В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, температура до +1°
Завтра в Украине пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4° (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 4 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
57 %
758 мм
3.9 м/с
2 %
Лента новостей