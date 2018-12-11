В Николаеве в ближайшие часы испортится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В связи с выходом южного циклона погода в Николаеве и Николаевской области испортится.
В Киев идет циклон: синоптик предупредила о сильном снеге и ветре
Об этом сообщает Николаевский гидрометеорологический центр в Facebook.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня 11 декабря и в течение суток 12 декабря усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Непогода в области ожидается также в течение 12-13 декабря.
"12-13 декабря осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем, ночью 12 декабря сильные осадки (преимущественно в виде снега). Налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат, образование снежного покрова", - сообщают синоптики.
Отмечается, что в пятницу, 14 декабря осадки прекратятся, а температура воздуха понизится до 3-6 мороза.
Напомним, в среду, 12 декабря, погоду в Украине будет определять циклон. В большинстве регионов погода испортится.
Погода в Украине
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