Жителей Черкащины предупреждают о сильном снеге и штормовом ветре

Завтра наметет 12-20 см снега.

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В течение 12-13 декабря в Черкасской области из-за влияния циклона ожидается ухудшение погодных условий.

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В среду, 12 декабря, синоптики прогнозируют мокрый снег, местами сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА со ссылкой на областной гидрометеоцентр.

13 декабря в области ожидается умеренный снег. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. На протяжении всего периода на дорогах будет наблюдаться гололедица.

По прогнозам синоптиков, 14-15 декабря осадки прекратятся, а ночные морозы усилятся до 8-10°.

Напомним, в течение ближайших дней погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.