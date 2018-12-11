Жителей Черкащины предупреждают о сильном снеге и штормовом ветре
Завтра наметет 12-20 см снега.
В течение 12-13 декабря в Черкасской области из-за влияния циклона ожидается ухудшение погодных условий.
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В среду, 12 декабря, синоптики прогнозируют мокрый снег, местами сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА со ссылкой на областной гидрометеоцентр.
13 декабря в области ожидается умеренный снег. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. На протяжении всего периода на дорогах будет наблюдаться гололедица.
По прогнозам синоптиков, 14-15 декабря осадки прекратятся, а ночные морозы усилятся до 8-10°.
Напомним, в течение ближайших дней погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
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