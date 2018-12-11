Снег, дождь и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Температура воздуха завтра ожидается около нуля градусов.
В среду, 12 декабря, погоду в Украине будет определять циклон. В большинстве регионов погода испортится.
Снегопады, метели и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"В среду будет выпадать снег, мокрый снег, на юге и востоке преимущественно с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели и нахальная гололедица.
Температура воздуха в такой ситуации и не думает привлекать к себе внимание - около нуля, на западе ночью -1...-4 градуса", - пишет она.
По словам синоптика, в Киеве завтра ожидается снег, налипание мокрого снега, метели и гололедица. Температура воздуха около нуля градусов.
Напомним, в среду, 12 декабря, в Киеве через влияние циклона ожидается ухудшение погодных условий.
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