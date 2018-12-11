Снег, дождь и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

13:00, 11 декабря 2018
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Температура воздуха завтра ожидается около нуля градусов.

Завтра в Украине ожидаются снегопады / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

В среду, 12 декабря, погоду в Украине будет определять циклон. В большинстве регионов погода испортится.

Снегопады, метели и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В среду будет выпадать снег, мокрый снег, на юге и востоке преимущественно с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели и нахальная гололедица.

Температура воздуха в такой ситуации и не думает привлекать к себе внимание - около нуля, на западе ночью -1...-4 градуса", - пишет она.

По словам синоптика, в Киеве завтра ожидается снег, налипание мокрого снега, метели и гололедица. Температура воздуха около нуля градусов.

Напомним, в среду, 12 декабря, в Киеве через влияние циклона ожидается ухудшение погодных условий.

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Теги: #снег#погода#дождь
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