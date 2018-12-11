Три человека стали жертвами снежного шторма в США (фото, видео)

11:42, 11 декабря 2018
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Больше всего из-за непогоды пострадали штаты Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния.

США пострадали от снежного шторма / twitter.com/NCSHP
США пострадали от снежного шторма / twitter.com/NCSHP

Три человека погибли в результате снежной бури в американском штате Северная Каролина.

Больше всего из-за непогоды пострадали штаты Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния, которые несколько месяцев назад приняли на себя основной удар урагана "Флоренс", сообщает Sky News

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В населенном пункте Вайттоп (Вирджиния) выпало 60 см снега, в городах Гринсборо и Дарем (Северная Каролина) - до 41 см.

Из-за снежной бури в аэропорту имени Бена Эльберта Дугласа в Северной Каролине, который является шестым по загруженности в стране, отменили каждый четвертый рейс.

Сотни водителей застряли на заснеженных дорогах, около 68 тысяч домов из-за снегопада остались без электроэнергии. Кроме того, в трех штатах закрыты многие школы.

Напомним, более 5000 пассажиров застряли в международном аэропорту Дивопу города Урумчи на северо-западе Китая из-за снегопада.

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Теги: #США#шторм#снегопад
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