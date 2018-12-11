Три человека стали жертвами снежного шторма в США (фото, видео)

Больше всего из-за непогоды пострадали штаты Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния.

США пострадали от снежного шторма / twitter.com/NCSHP

Три человека погибли в результате снежной бури в американском штате Северная Каролина.

Больше всего из-за непогоды пострадали штаты Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния, которые несколько месяцев назад приняли на себя основной удар урагана "Флоренс", сообщает Sky News.

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В населенном пункте Вайттоп (Вирджиния) выпало 60 см снега, в городах Гринсборо и Дарем (Северная Каролина) - до 41 см.

Из-за снежной бури в аэропорту имени Бена Эльберта Дугласа в Северной Каролине, который является шестым по загруженности в стране, отменили каждый четвертый рейс.

Сотни водителей застряли на заснеженных дорогах, около 68 тысяч домов из-за снегопада остались без электроэнергии. Кроме того, в трех штатах закрыты многие школы.

All that heavy wet #snow is starting to weigh #powerlines and tree branches down. Here on the 2800 block of Beck Rd a power pole has broken. Remember when the power goes out to safely use alternative heating and lighting sources. #NCWx#DurhamWeather#WinterStorm#WinterSafetypic.twitter.com/aikCgH3htM — Durham Sheriff (@DurhamSheriff) 9 декабря 2018 г.

#Snoopy finally back in the air after #WinterStormDiego kept our aviation unit on the ground. We're checking on roads and condition. pic.twitter.com/MlhGMZzzOa — CMPD News (@CMPD) 10 декабря 2018 г.

Напомним, более 5000 пассажиров застряли в международном аэропорту Дивопу города Урумчи на северо-западе Китая из-за снегопада.