Три человека стали жертвами снежного шторма в США (фото, видео)

Больше всего из-за непогоды пострадали штаты Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния, которые несколько месяцев назад приняли на себя основной удар урагана "Флоренс", сообщает Sky News.

В населенном пункте Вайттоп (Вирджиния) выпало 60 см снега, в городах Гринсборо и Дарем (Северная Каролина) - до 41 см.

Из-за снежной бури в аэропорту имени Бена Эльберта Дугласа в Северной Каролине, который является шестым по загруженности в стране, отменили каждый четвертый рейс.

Сотни водителей застряли на заснеженных дорогах, около 68 тысяч домов из-за снегопада остались без электроэнергии. Кроме того, в трех штатах закрыты многие школы.

All that heavy wet #snow is starting to weigh #powerlines and tree branches down. Here on the 2800 block of Beck Rd a power pole has broken. Remember when the power goes out to safely use alternative heating and lighting sources. #NCWx#DurhamWeather#WinterStorm#WinterSafetypic.twitter.com/aikCgH3htM