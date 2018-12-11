В Киев идет циклон: синоптик предупредила о сильном снеге и ветре

10:45, 11 декабря 2018
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Завтра в столице ухудшится погода.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 12 декабря, в Киеве из-за влияния циклона ожидается ухудшение погодных условий.

Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и снег (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В среду, 12 декабря, к нам придет циклон.

Осадки могут быть сильными, снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, усиление ветра, гололедица и гололед", - пишет она.

Синоптик отмечает, что из-за непогоды столичным водителям завтра не стоит пользоваться личными автомобилями.

Напомним, в течение ближайших дней погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#Киев#погода
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