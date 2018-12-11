В Киев идет циклон: синоптик предупредила о сильном снеге и ветре
Завтра в столице ухудшится погода.
В среду, 12 декабря, в Киеве из-за влияния циклона ожидается ухудшение погодных условий.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и снег (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"В среду, 12 декабря, к нам придет циклон.
Осадки могут быть сильными, снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, усиление ветра, гололедица и гололед", - пишет она.
Синоптик отмечает, что из-за непогоды столичным водителям завтра не стоит пользоваться личными автомобилями.
Напомним, в течение ближайших дней погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
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