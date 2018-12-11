Снегопады, метели и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Завтра в Украине наметет до 20 см снега.
В течение ближайших дней погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +1°
По информации Украинского гидрометцентра, во вторник, 11 декабря, утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/сек. Также сегодня утром туман сохранится в южных и восточных областях, видимость 200-500 м; в северных и центральных областях местами гололед, на дорогах гололедица.
Завтра, 12 декабря, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях ожидаются сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см. Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.
13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.
Напомним, во вторник, 11 декабря, во многих областях Украины пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°.
Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр+2°... 0°
- Донецк+4°... +1°
- Житомир+3°... -2°
- Запорожье+3°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск+3°... +1°
- Луцк+3°... -3°
- Львов+3°... -4°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+3°... -2°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+1°... 0°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+2°... -4°