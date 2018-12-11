Снегопады, метели и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Завтра в Украине наметет до 20 см снега.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В течение ближайших дней погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

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По информации Украинского гидрометцентра, во вторник, 11 декабря, утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/сек. Также сегодня утром туман сохранится в южных и восточных областях, видимость 200-500 м; в северных и центральных областях местами гололед, на дорогах гололедица.

Завтра, 12 декабря, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях ожидаются сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см. Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Напомним, во вторник, 11 декабря, во многих областях Украины пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°.