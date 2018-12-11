Сегодня в Киеве без осадков, температура до +1°
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 декабря в Киеве будет пасмурно, температура днем до +1°.
В Гидрометцентре предупредили о резком ухудшении погоды в Украине: наметет до 20 см снега
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:46, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, во вторник,11 декабря, во многих областях Украины пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -3°
- Днепр+1°... 0°
- Донецк+4°... +1°
- Житомир+2°... -2°
- Запорожье+3°... +1°
- Ивано-Франковск+3°... -5°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград+2°... 0°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -1°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+1°... -3°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+2°... -5°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+2°... -4°
Виргиния, США
- 6 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-6 °
Влажность:53 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:18
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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