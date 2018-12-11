Сегодня в Киеве без осадков, температура до +1°

08:30, 11 декабря 2018
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В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 декабря в Киеве будет пасмурно, температура днем до +1°.

В Гидрометцентре предупредили о резком ухудшении погоды в Украине: наметет до 20 см снега

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:46, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник,11 декабря, во многих областях Украины пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°. 

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Теги: #Киев#погода
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