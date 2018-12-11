Сегодня в Киеве без осадков, температура до +1°

В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 декабря в Киеве будет пасмурно, температура днем до +1°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:46, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник,11 декабря, во многих областях Украины пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°.

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