Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и снег (карта)
На юге днем до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник,11 декабря, во многих областях Украины пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°.
В Гидрометцентре предупредили о резком ухудшении погоды в Украине: наметет до 20 см снега
Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди и снег, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура до +3°.
В северных областях пройдет мокрый снег. Температура до +2°. В центре местами ожидаются снегопады, температура до +2°.
Согласно народному прогнозу, 11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -3°
- Днепр+1°... 0°
- Донецк+4°... +1°
- Житомир+2°... -2°
- Запорожье+3°... +1°
- Ивано-Франковск+3°... -5°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград+2°... 0°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -1°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+1°... -3°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+2°... -5°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+2°... -4°