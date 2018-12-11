Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и снег (карта)

На юге днем до +4°.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник,11 декабря, во многих областях Украины пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди и снег, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура до +4°.

На западе Украины без осадков. Температура до +3°.

В северных областях пройдет мокрый снег. Температура до +2°. В центре местами ожидаются снегопады, температура до +2°.

Прогноз на 11 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным.

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