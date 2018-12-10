В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, температура до +1°

17:00, 10 декабря 2018
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В столице во вторник без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 декабря в Киеве будет пасмурно, температура днем до +1°.

Погода на неделю: Украину будет засыпать снегом, с 13 декабря начнется похолодание (карта)

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник,11 декабря, во многих областях Украины пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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