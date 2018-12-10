В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, температура до +1°
В столице во вторник без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 декабря в Киеве будет пасмурно, температура днем до +1°.
Погода на неделю: Украину будет засыпать снегом, с 13 декабря начнется похолодание (карта)
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 2,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, во вторник,11 декабря, во многих областях Украины пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+3°... -2°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+4°... -3°
Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-7 °
Влажность:69 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:17
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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