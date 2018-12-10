Завтра в Украине пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4° (видеопрогноз)

16:30, 10 декабря 2018
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Без осадков будет только в западных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник,11 декабря, во многих областях Украины пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°. 

Погода на неделю: Украину будет засыпать снегом, с 13 декабря начнется похолодание (карта)

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до 0°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +4°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +3°.

В северных областях пройдет мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре местами ожидаются снегопады, температура ночью до -3°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, 11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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