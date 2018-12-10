Завтра в Украине пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4° (видеопрогноз)
Без осадков будет только в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник,11 декабря, во многих областях Украины пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°.
Погода на неделю: Украину будет засыпать снегом, с 13 декабря начнется похолодание (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди и снег, температура ночью до 0°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью до -2°, днем до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +3°.
В северных областях пройдет мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре местами ожидаются снегопады, температура ночью до -3°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+3°... -2°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+4°... -3°