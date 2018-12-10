В Индонезии четыре человека стали жертвами наводнений и оползней

15:56, 10 декабря 2018
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236 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнений и оползней в провинции Восточная Ява на западе Индонезии четыре человека погибли, 236 человек были вынуждены покинуть дома.

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В результате схода оползня на расположенный в районе Пацитан дом, погибли четыре человека, передает Синьхуа со ссылкой на представителя управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что большинство погибших - пожилые люди.

Напомним, мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния.

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Теги: #Индонезия#наводнение
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