В Индонезии четыре человека стали жертвами наводнений и оползней
236 человек были вынуждены покинуть свои дома.
В результате наводнений и оползней в провинции Восточная Ява на западе Индонезии четыре человека погибли, 236 человек были вынуждены покинуть дома.
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В результате схода оползня на расположенный в районе Пацитан дом, погибли четыре человека, передает Синьхуа со ссылкой на представителя управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Отмечается, что большинство погибших - пожилые люди.
Напомним, мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния.
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