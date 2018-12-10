В Гидрометцентре предупредили о резком ухудшении погоды в Украине: наметет до 20 см снега

Завтра на юге Украины ожидаются сильные дожди и штормовой ветер.

В Украину идет непогода / УНИАН

Во вторник, 11 декабря, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м. Днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/сек.

Читайте также Ворвется циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

В среду, 12 декабря, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см. Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидаются сильные осадки преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Напомним, 11 декабря в Украину ворвется активный циклон, который принесет дожди и мокрый снег.