В Гидрометцентре предупредили о резком ухудшении погоды в Украине: наметет до 20 см снега
Завтра на юге Украины ожидаются сильные дожди и штормовой ветер.
Во вторник, 11 декабря, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м. Днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/сек.
Ворвется циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
В среду, 12 декабря, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см. Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидаются сильные осадки преимущественно в виде дождя.
13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.
Напомним, 11 декабря в Украину ворвется активный циклон, который принесет дожди и мокрый снег.
Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+5°... -2°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+4°... -3°