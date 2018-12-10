В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 2 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 10-11 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться лавинная опасность 2 уровня.

Читайте также В Украине сегодня пройдут дожди и снег, теплее всего будет на юге (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10-11 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей в связи со снегом и метелью ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидаются снегопады, с четверга начнется похолодание.