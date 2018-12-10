Ворвется циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
Похолодание в Украине ожидается с 15 декабря.
Во вторник, 11 декабря, в Украину ворвется активный циклон, который принесет дожди и мокрый снег.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, теплее всего будет на юге (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Завтра осложнение погодных условий ожидается на юге, востоке и в центре Украины.
"Ожидаются дождь, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового, на море будет штормить, во время мокрого снега предполагается налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица, снежная каша, лужи, словом, невесть что", - пишет синоптик.
По словам Диденко, на остальной территории во вторник без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около нуля, на юге +2...+5, в Крыму до +7 градусов. А 12 декабря циклон охватит непогодой большую часть Украины, кроме западных областей.
В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, 12-13 декабря в столице погода также усложнится, будет мокрый снег, порывистый ветер и гололед с гололедицей. Температура воздуха ночью до -1 градуса, днем 0...+1 градус.
Диденко сообщает, что похолодание придет в Украину ориентировочно 15 декабря.
Напомним, на этой неделе в Украине ожидаются снегопады, с четверга начнется похолодание.
Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+5°... -2°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+4°... -3°