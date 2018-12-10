Ворвется циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

13:54, 10 декабря 2018
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Похолодание в Украине ожидается с 15 декабря.

Завтра в Украину ворвется циклон / Фото УНИАН
Завтра в Украину ворвется циклон / Фото УНИАН

Во вторник, 11 декабря, в Украину ворвется активный циклон, который принесет дожди и мокрый снег.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, теплее всего будет на юге (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Завтра осложнение погодных условий ожидается на юге, востоке и в центре Украины.

"Ожидаются дождь, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового, на море будет штормить, во время мокрого снега предполагается налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица, снежная каша, лужи, словом, невесть что", - пишет синоптик.

По словам Диденко, на остальной территории во вторник без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около нуля, на юге +2...+5, в Крыму до +7 градусов. А 12 декабря циклон охватит непогодой большую часть Украины, кроме западных областей.

В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, 12-13 декабря в столице погода также усложнится, будет мокрый снег, порывистый ветер и гололед с гололедицей. Температура воздуха ночью до -1 градуса, днем 0...+1 градус.

Диденко сообщает, что похолодание придет в Украину ориентировочно 15 декабря.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидаются снегопады, с четверга начнется похолодание.

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Теги: #снег#погода#дождь
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