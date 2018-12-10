Погода на неделю: Украину будет засыпать снегом, с 13 декабря начнется похолодание (карта)
В пятницу температура местами опустится до -13°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются снегопады, с четверга начнется похолодание.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +9°, в остальных регионах до 0°...+6°.
Прогноз погоды на вторник, 11 декабря. В Украине местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°.
В среду, 12 декабря, в большинстве регионов пройдет снег. Самая теплая погода будет на юге и востоке - до +4°. В остальных регионах до +2°.
В четверг в Украине начнется похолодание, ожидаются снегопады. Ночью по стране -9°…-1°, днем на юге до +4°.
В пятницу практически без осадков. Ночью на северо-востоке до -13°, в остальных регионах до -9°.
15 и 16 декабря в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -9°, на остальной территории -8°…-2°. Днем температура по стране -5°...4°. В воскресенье ночью на востоке до -10°, днем в Украине от -5° до +3°.
Народный прогноз погоды в Украине
10 декабря — день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10 декабря лоси сбрасывают старые рога.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, теплее всего будет на юге (карта)
11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится.
12 декабря — Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) — быть декабрю ясным, снег на Парамона — быть метелям в день Николая. Если вода на реке тихая — на ровную зиму, шумноватая — на метели.
13 декабря — Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода — хорошая зима, шумная — будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная.
14 декабря — Наумов день. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет.
15 декабря — день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля — к плодородию. Если птицы перед морозом садятся на верхушки деревьев — быть ветру, а если садятся на снег — к оттепели. Ворона каркает — скоро заметет метель.
16 декабря — Ивана Молчальника. Верными синоптиками, особенно для прогноза на ближайшее время, являются животные. Кошка в печурку — стужа на двор; кошка клубком — на мороз. И ждите мороза, если кошка во время сна закрывает лапкой мордочку.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -2°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+2°... +1°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+5°... -2°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+5°... -2°
- Симферополь+9°... -1°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+4°... -3°