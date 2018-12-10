Погода на неделю: Украину будет засыпать снегом, с 13 декабря начнется похолодание (карта)

В пятницу температура местами опустится до -13°.

На этой неделе в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются снегопады, с четверга начнется похолодание.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +9°, в остальных регионах до 0°...+6°.

Прогноз на 10 декабря / УНИАН

Прогноз погоды на вторник, 11 декабря. В Украине местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +4°.

Прогноз на 11 декабря / УНИАН

В среду, 12 декабря, в большинстве регионов пройдет снег. Самая теплая погода будет на юге и востоке - до +4°. В остальных регионах до +2°.

Прогноз на 12 декабря / УНИАН

В четверг в Украине начнется похолодание, ожидаются снегопады. Ночью по стране -9°…-1°, днем на юге до +4°.

Прогноз на 13 декабря / УНИАН

В пятницу практически без осадков. Ночью на северо-востоке до -13°, в остальных регионах до -9°.

Прогноз на 14 декабря / УНИАН

15 и 16 декабря в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -9°, на остальной территории -8°…-2°. Днем температура по стране -5°...4°. В воскресенье ночью на востоке до -10°, днем в Украине от -5° до +3°.

Прогноз на 15 декабря / УНИАН

Прогноз на 16 декабря / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

10 декабря — день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10 декабря лоси сбрасывают старые рога.

Читайте также В Украине сегодня пройдут дожди и снег, теплее всего будет на юге (карта)

11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится.

12 декабря — Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) — быть декабрю ясным, снег на Парамона — быть метелям в день Николая. Если вода на реке тихая — на ровную зиму, шумноватая — на метели.

13 декабря — Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода — хорошая зима, шумная — будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная.

14 декабря — Наумов день. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет.

15 декабря — день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля — к плодородию. Если птицы перед морозом садятся на верхушки деревьев — быть ветру, а если садятся на снег — к оттепели. Ворона каркает — скоро заметет метель.

16 декабря — Ивана Молчальника. Верными синоптиками, особенно для прогноза на ближайшее время, являются животные. Кошка в печурку — стужа на двор; кошка клубком — на мороз. И ждите мороза, если кошка во время сна закрывает лапкой мордочку.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.