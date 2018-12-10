У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

10:46, 10 декабря 2018
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На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 10 декабря, у берегов префектуры Миэ на востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 700 человек

Подземные толчки произошли в 00:22 по местному времени, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 33,1 градуса северной широты и 138,0 градуса восточной долготы. Толчки были зафиксированы также в районах префектуры Точиги.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало, также не было предупреждения о цунами.

Напомним, у берегов Новой Каледонии 5 декабря произошли землетрясения магнитудой 6,0, 7,5 и 6,6, которые привели к цунами.

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Теги: #Япония#землетрясение
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