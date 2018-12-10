Синоптики предупреждают о густом тумане в Украине
Видимость ухудшится до 200-500 м.
В понедельник, 10 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный туман, видимость 200-500 м.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +2°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Утром 10 декабря в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 10 декабря, в Украине пройдут дожди и снег, теплее всего будет на юге.
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