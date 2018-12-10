В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +2°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 декабря в Киеве без осадков, температура воздуха до +2°.
В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-западный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:43, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 декабря, в Украине пройдут дожди, теплее всего будет на юге.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+2°... +1°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+4°... -1°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+9°... -1°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+4°... -4°
Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-8 °
Влажность:69 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:17
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей