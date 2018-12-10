В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +2°

Вечером в столице до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 декабря в Киеве без осадков, температура воздуха до +2°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:43, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 декабря, в Украине пройдут дожди, теплее всего будет на юге.

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