В Украине сегодня пройдут дожди и снег, теплее всего будет на юге (карта)
Осадки ожидаются во многих регионах Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 декабря, в Украине пройдут дожди, теплее всего будет на юге.
В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность
На востоке пройдут дожди, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +7°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +5°.
В северных областях без осадков. Температура до +2°. В центре местами пройдут дожди, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 10 декабря — день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10-го декабря лоси сбрасывают старые рога.
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Погода в Украине
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- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+4°... -4°
Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-8 °
Влажность:69 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:17
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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