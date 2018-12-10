В Украине сегодня пройдут дожди и снег, теплее всего будет на юге (карта)

08:10, 10 декабря 2018
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Осадки ожидаются во многих регионах Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 декабря, в Украине пройдут дожди, теплее всего будет на юге.

В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность

На востоке пройдут дожди, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +7°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +5°.

В северных областях без осадков. Температура до +2°. В центре местами пройдут дожди, температура до +3°.

Прогноз на 10 декабря / УНИАН
Прогноз на 10 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 декабря — день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10-го декабря лоси сбрасывают старые рога.

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Теги: #снег#погода#дождь
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