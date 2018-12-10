Мощный снежный шторм оставил без света более 380 тысяч домов в США

Ожидается, что мокрый снег и ледяной дождь сохранятся до утра понедельника.

Снегопад в США / REUTERS

В воскресенье, 9 декабря, на юго-востоке США из-за мощного зимнего шторма более 380 тысяч домов остались без электроснабжения, также было отменено около тысячи авиарейсов.

Как сообщает НВ со ссылкой на Reuters, мощный снегопад привел к повреждению линий электропередач.

По данным Poweroutage.us, без света остались более 380 тысяч домов в Каролине, Джорджии, Алабаме, Теннесси и Вирджинии.

Метеорологи сообщили, что в некоторых районах Северной Каролины и Вирджинии уже выпало до 30 см снега, и предупредили о продолжающихся снегопадах - толщина снежного покрова может достигнуть 46 сантиметров.

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По данным Национальной службы погоды, ожидается, что мокрый снег и леденой дождь сохранятся до утра понедельника. Власти призывают жителей не выезжать на дороги.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил, что в штате обьявлено чрезвычайное положение, которое останется в силе, пока погода не стабилизируется. Он отметил, что для борьбы с последствиями снежной стихии в Северной Каролине была активирована Национальная гвардия.

По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, из-за шторма было отменено около тысячи рейсов в аэропорту Дуглас-Интернешнл в Шарлотте, который является шестым в перечне самых загруженных в стране.

Напомним, в середине ноября из-за снежного шторма, пришедшего на северо-восток США, без электроэнергии остались 300 тысяч потребителей.