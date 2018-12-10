В понедельник в Украине ожидается мокрый снег, дожди, туман и сильный ветер
На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
В понедельник, 10 декабря в восточных, большинстве западных и южных областей синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, в центральных и северных областях ночью и утром отдельные туманы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр.
Легкие морозы и густой снег: народный синоптик обещает настоящую зиму на Новый год
Также дождь и мокрый снег ожидается в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях, на остальной территории - без существенных осадков.
На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве южных областей 2-7° тепла, днем в западных областях 0-5° тепла.
Ранее сообщалось, что густой туман в Киеве продержится до утра понедельника.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+2°... +1°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+5°... -2°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+5°... -1°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+4°... -1°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -2°
- Черновцы+5°... -2°
Виргиния, США
+ 4 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+4 °
Влажность:68 %
Давление:766 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:17
Закат16:47
Фаза луны:
Лента новостей