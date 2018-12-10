В понедельник в Украине ожидается мокрый снег, дожди, туман и сильный ветер

00:04, 10 декабря 2018
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На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

В центральных и северных областях ночью и утром отдельные туманы / фото УНИАН
В центральных и северных областях ночью и утром отдельные туманы / фото УНИАН

В понедельник, 10 декабря в восточных, большинстве западных и южных областей синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, в центральных и северных областях ночью и утром отдельные туманы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр.

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Также дождь и мокрый снег ожидается в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях, на остальной территории - без существенных осадков.

На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве южных областей 2-7° тепла, днем в западных областях 0-5° тепла.

Ранее сообщалось, что густой туман в Киеве продержится до утра понедельника.

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Теги: #погода#туман#погода в Украине#мокрый снег
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