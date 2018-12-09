Густой туман в Киеве продержится до завтрашнего утра

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.

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Сегодня до конца суток, а также завтра ночью и утром в Киеве будет туман, видимость 200-500 метров.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

С целью предотвращения и избежания аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу на автомобилях.