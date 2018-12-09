Густой туман в Киеве продержится до завтрашнего утра
Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.
Сегодня до конца суток, а также завтра ночью и утром в Киеве будет туман, видимость 200-500 метров.
В Карпатах высота снежного покрова местами достигает 30 см
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
С целью предотвращения и избежания аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу на автомобилях.
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