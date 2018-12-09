Густой туман в Киеве продержится до завтрашнего утра

16:57, 9 декабря 2018
50
0

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Сегодня до конца суток, а также завтра ночью и утром в Киеве будет туман, видимость 200-500 метров.

В Карпатах высота снежного покрова местами достигает 30 см

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

С целью предотвращения и избежания аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу на автомобилях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #туман#туман в Киеве
Читайте также
Густой туман в Киеве продержится до завтрашнего утра Густой туман в Киеве продержится до завтрашнего утра
В Индонезии в результате наводнений погибли 11 человек (видео) В Индонезии в результате наводнений погибли 11 человек (видео)
Атмосферные фронты принесут в Украину дожди и мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие дни Атмосферные фронты принесут в Украину дожди и мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие дни
Погода на выходные: в Украину придет потепление с дождями и снегом (карта) Погода на выходные: в Украину придет потепление с дождями и снегом (карта)
В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность
Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта) Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)
Завтра в Украине ударят морозы: синоптики прогнозируют до -15° Завтра в Украине ударят морозы: синоптики прогнозируют до -15°

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
65 %
767 мм
3.0 м/с
26 %
Лента новостей