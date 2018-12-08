Завтра в Украине потеплеет, по всей стране ожидается снег с дождем

19:16, 8 декабря 2018
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9-10 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается средняя лавинная опасность - 2 уровня.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Завтра, 9 декабря, в Украине ожидается мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

В западных областях в воскресенье ожидается до 5-8 градусов тепла и мокрый снег с дождем. 

На севере Украины также ожидается мокрый снег с дождем, как сегодня ночью, так и завтра днем. Температура днем - до 3 градусов тепла. 

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В южный областях завтра ожидается дождь и до 8 градусов тепла. 

На востоке в воскресенье, 9 декабря, мокрый снег с дождем, 2...4 градусов тепла. В центральных областях завтра 1...3 градуса тепла и также мокрый снег с дождем. 

В Киеве  снег с переходом в дождь уже сегодня, местами гололед. На дорогах гололедица. 

Также ГосЧС предупреждает о том, что в Карпатах в ближайшие дни сохранится умеренная снеголавинная опасность. По данным Укргидрометцентра, 8 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и 8-9 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится низкая снеголавинная опасность (первого уровня).

9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2-го уровня).

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Теги: #прогноз погоды#лавинная опасность
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