Завтра в Украине потеплеет, по всей стране ожидается снег с дождем

9-10 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается средняя лавинная опасность - 2 уровня.

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Завтра, 9 декабря, в Украине ожидается мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях в воскресенье ожидается до 5-8 градусов тепла и мокрый снег с дождем.

На севере Украины также ожидается мокрый снег с дождем, как сегодня ночью, так и завтра днем. Температура днем - до 3 градусов тепла.

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В южный областях завтра ожидается дождь и до 8 градусов тепла.

На востоке в воскресенье, 9 декабря, мокрый снег с дождем, 2...4 градусов тепла. В центральных областях завтра 1...3 градуса тепла и также мокрый снег с дождем.

В Киеве снег с переходом в дождь уже сегодня, местами гололед. На дорогах гололедица.

Также ГосЧС предупреждает о том, что в Карпатах в ближайшие дни сохранится умеренная снеголавинная опасность. По данным Укргидрометцентра, 8 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и 8-9 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится низкая снеголавинная опасность (первого уровня).

9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2-го уровня).