Снег, дождь и гололедица: прогноз погоды в Киеве на завтра
Днем температура в столице около 0°.
В субботу, 8 декабря, погода в Киеве ухудшится: ожидается снег с переходом в дождь, на дорогах местами гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Погода на выходные: в Украину придет потепление с дождями и снегом (карта)
"В Киеве 8 декабря небольшой снег, днем с переходом в дождь, слабый гололед, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
В субботу облачно с прояснениями, ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.
В КГГА призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.
Советы водителям:
- придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
Погода в Украине
- Винница-2°... -4°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк0°... -4°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+1°... -1°
- Киев-2°... -5°
- Кировоград-1°... -6°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+1°... 0°
- Львов+2°... 0°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь0°... -4°
- Сумы-1°... -10°
- Тернополь-2°... -3°
- Харьков-1°... -7°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницкий-2°... -4°
- Черкассы-1°... -6°
- Чернигов-2°... -6°
- Черновцы0°... -2°