Снег, дождь и гололедица: прогноз погоды в Киеве на завтра

Днем температура в столице около 0°.

В Киеве завтра ожидается гололедица / УНИАН

В субботу, 8 декабря, погода в Киеве ухудшится: ожидается снег с переходом в дождь, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"В Киеве 8 декабря небольшой снег, днем с переходом в дождь, слабый гололед, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

В субботу облачно с прояснениями, ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

В КГГА призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям:

- придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;

- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

- когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.