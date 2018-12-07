В Индонезии в результате наводнений погибли 11 человек (видео)
От наводнений пострадали острова Ява и Сумартра.
По меньшей мере 11 человек погибли, двое пропали без вести в результате наводнений, вызванных сильными дождями в Индонезии.
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Мощные наводнения произошли на острове Ява, в общей сложности пострадали около 1150 человек, передает Floodlist со ссылкой на Индонезийский национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями.
В провинции Западная Ява в результате схода оползня погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы.
В то же время на острове Суматра жертвами оползня, вызванного сильными дождями, стали семь человек. Кроме того, на острове повреждены десятки зданий.
Hujan deras melanda Kota Semarang menyebabkan banjir pada 3/12/2018 siang. Jalan berubah menjadi genangan dan di beberapa tempat air mengalir dengan deras. BPBD dan aparat lain masih melakukan penanganan dan pendataan. Masyarakat dihimbau waspada banjir-longsor. @ganjarpranowopic.twitter.com/sZjioPBCzF— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 3 декабря 2018 г.
Напомним, мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния.
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