В Индонезии в результате наводнений погибли 11 человек (видео)

От наводнений пострадали острова Ява и Сумартра.

Индонезия пострадала от наводнений / twitter.com/Sutopo_PN

По меньшей мере 11 человек погибли, двое пропали без вести в результате наводнений, вызванных сильными дождями в Индонезии.

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Мощные наводнения произошли на острове Ява, в общей сложности пострадали около 1150 человек, передает Floodlist со ссылкой на Индонезийский национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями.

В провинции Западная Ява в результате схода оползня погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы.

В то же время на острове Суматра жертвами оползня, вызванного сильными дождями, стали семь человек. Кроме того, на острове повреждены десятки зданий.

Hujan deras melanda Kota Semarang menyebabkan banjir pada 3/12/2018 siang. Jalan berubah menjadi genangan dan di beberapa tempat air mengalir dengan deras. BPBD dan aparat lain masih melakukan penanganan dan pendataan. Masyarakat dihimbau waspada banjir-longsor. @ganjarpranowopic.twitter.com/sZjioPBCzF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 3 декабря 2018 г.

Напомним, мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния.