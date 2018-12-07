В Индонезии в результате наводнений погибли 11 человек (видео)

15:21, 7 декабря 2018
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От наводнений пострадали острова Ява и Сумартра.

Индонезия пострадала от наводнений / twitter.com/Sutopo_PN
Индонезия пострадала от наводнений / twitter.com/Sutopo_PN

По меньшей мере 11 человек погибли, двое пропали без вести в результате наводнений, вызванных сильными дождями в Индонезии.

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Мощные наводнения произошли на острове Ява, в общей сложности пострадали около 1150 человек, передает Floodlist со ссылкой на Индонезийский национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями.

В провинции Западная Ява в результате схода оползня погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы.

В то же время на острове Суматра жертвами оползня, вызванного сильными дождями, стали семь человек. Кроме того, на острове повреждены десятки зданий.

Напомним, мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния.

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Теги: #Индонезия#наводнение
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