Атмосферные фронты принесут в Украину дожди и мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие дни
Завтра на западе и севере Украины ожидаются дожди и мокрый снег.
В ближайшие дни погоду в Украине будут обуславливать атмосферные фронты, ожидаются дожди и мокрый снег.
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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра, в субботу, дождь и мокрый снег будут выпадать в западных, северных областях и местами в центральной части. На востоке, юге, на Полтавщине, Черкащине и в районах Днепра 8 декабря существенные осадки маловероятны", - пишет она.
По прогнозу Диденко, 9 декабря атмосферный фронт сдвинется на восток, поэтому осадки, соответственно, уже будут идти на востоке, в центральной части, на юге. Температура воздуха в воскресенье будет колебаться около нуля, на юге и западе +2...+7 градусов.
В Киеве 8 декабря, ночью и утром 9 декабря ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха в дневные часы около нуля, ночью 8 декабря -4...-6 градусов, а ночью 9 декабря 0...-2 градуса мороза.
Напомним, 7 декабря в Украине похолодает, в западных и восточных областях пройдет снег.
Погода в Украине
- Винница-2°... -4°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк0°... -4°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+1°... -1°
- Киев-2°... -5°
- Кировоград-1°... -6°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+1°... 0°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+1°... -4°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь0°... -4°
- Сумы-1°... -10°
- Тернополь-2°... -3°
- Харьков-1°... -7°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницкий-2°... -4°
- Черкассы-1°... -6°
- Чернигов-2°... -6°
- Черновцы0°... -2°