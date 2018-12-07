Атмосферные фронты принесут в Украину дожди и мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие дни

Завтра на западе и севере Украины ожидаются дожди и мокрый снег.

На выходных в Украине ожидаются осадки / Фото УНИАН

В ближайшие дни погоду в Украине будут обуславливать атмосферные фронты, ожидаются дожди и мокрый снег.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра, в субботу, дождь и мокрый снег будут выпадать в западных, северных областях и местами в центральной части. На востоке, юге, на Полтавщине, Черкащине и в районах Днепра 8 декабря существенные осадки маловероятны", - пишет она.

По прогнозу Диденко, 9 декабря атмосферный фронт сдвинется на восток, поэтому осадки, соответственно, уже будут идти на востоке, в центральной части, на юге. Температура воздуха в воскресенье будет колебаться около нуля, на юге и западе +2...+7 градусов.

В Киеве 8 декабря, ночью и утром 9 декабря ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха в дневные часы около нуля, ночью 8 декабря -4...-6 градусов, а ночью 9 декабря 0...-2 градуса мороза.

Напомним, 7 декабря в Украине похолодает, в западных и восточных областях пройдет снег.