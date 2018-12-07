Погода на выходные: в Украину придет потепление с дождями и снегом (карта)

Осадки ожидаются практически по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине ожидается потепление, в большинстве регионов пройдут дожди и снег.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -1°, днем 0°. В воскресенье также ожидаются осадки, -1°...+2°.

Читайте также Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)

Во Львове в субботу ожидается ливень, ночью 0°, днем +3°. В воскресенье пройдет дождь, +1°…+5°.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем -3°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +4°, также ожидаются осадки.

В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха -1°...0°. В воскресенье до +3°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье -1°...+4°.

Прогноз на 8 декабря / УНИАН

Прогноз на 9 декабря / УНИАН

Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью -6°, днем -4°. В воскресенье -1°...+1°, пройдет снег с дождем.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем -1°. В воскресенье ливень, температура воздуха -1°...+2°.

В Симферополе завтра без осадков, 0°...+4°. В воскресенье +4°...+10°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +3°.

В Краматорске в субботу пасмурно и без осадков, температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье температура до +3°, сильный снег с дождем.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -7°, днем -1°. В воскресенье -+1°...+3°, пройдет снег.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет ливень, температура до -4°. В воскресенье сильный снегопад, ночью -3°, днем -1°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +4°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +1°, днем до +5°.

В Трускавце в субботу дождь, температура до +5°. В воскресенье температура до+7°, ожидается небольшой дождь.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +3°, в воскресенье сильный снег с дождем, температура воздуха -2° …+2°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.