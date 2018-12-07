Погода на выходные: в Украину придет потепление с дождями и снегом (карта)
Осадки ожидаются практически по всей стране.
На выходных в Украине ожидается потепление, в большинстве регионов пройдут дожди и снег.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -1°, днем 0°. В воскресенье также ожидаются осадки, -1°...+2°.
Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)
Во Львове в субботу ожидается ливень, ночью 0°, днем +3°. В воскресенье пройдет дождь, +1°…+5°.
В Луцке в субботу ночью -1°, днем -3°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +4°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу пройдет снег, температура воздуха -1°...0°. В воскресенье до +3°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье -1°...+4°.
Погода в Харькове: в субботу без осадков, температура ночью -6°, днем -4°. В воскресенье -1°...+1°, пройдет снег с дождем.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем -1°. В воскресенье ливень, температура воздуха -1°...+2°.
В Симферополе завтра без осадков, 0°...+4°. В воскресенье +4°...+10°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +3°.
В Краматорске в субботу пасмурно и без осадков, температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье температура до +3°, сильный снег с дождем.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -7°, днем -1°. В воскресенье -+1°...+3°, пройдет снег.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет ливень, температура до -4°. В воскресенье сильный снегопад, ночью -3°, днем -1°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью 0°, днем +4°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +1°, днем до +5°.
В Трускавце в субботу дождь, температура до +5°. В воскресенье температура до+7°, ожидается небольшой дождь.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +3°, в воскресенье сильный снег с дождем, температура воздуха -2° …+2°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница-2°... -4°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк0°... -4°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+1°... -1°
- Киев-2°... -5°
- Кировоград-1°... -6°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+1°... 0°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+1°... -4°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь0°... -4°
- Сумы-1°... -10°
- Тернополь-2°... -3°
- Харьков-1°... -7°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницкий-2°... -4°
- Черкассы-1°... -6°
- Чернигов-2°... -6°
- Черновцы0°... -2°