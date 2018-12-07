Мощные дожди затопили Калифорнию (фото, видео)
В Лос-Анджелесе за день выпало рекордное количество осадков.
Мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния.
Обязательная эвакуация была объявлена для округов Ориндж и Риверсайд, которые ранее пострадали от лесного пожара, сообщает ABC News.
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В других округах для жителей обязательную эвакуацию заменили на рекомендацию покинуть свои дома. Спасатели говорят, что опасность сохраняется, поэтому людей призывают быть острожными.
Из-за наводнения на Тихоокеанское шоссе в районе Малибу сошел оползень. В этой местности в прошлом месяце лесные пожары уничтожили сотни домов.
В Лос-Анджелесе и окрестностях за день выпало 4,8 см дождя, что в два раза превышает предыдущий рекорд, установленный в 1997 году. Обычно за весь декабрь в городе выпадает около 5 см осадков.
В то же время на автомагистрали I-5 между Лос-Анджелесом и долиной Сан-Хоакин выпал сильный снег, из-за чего дорогу закрыли.
Водителям настоятельно рекомендуют быть осторожными во время движения по горным перевалам, где прогнозируют до 1,8 м снега.
Ожидается, что после сильных осадков в Калифорнии установится сухая и теплая погода, однако уже начале следующей недели возможен новый шторм.
From outside the aircraft #burbank@SouthwestAirpic.twitter.com/9jg8fVYr07— Moe Storch (@MoeStorch) 6 декабря 2018 г.
That’s 17th Street and Pomona Avenue. Please find alternate routes and stay away from that area until water level subsides. pic.twitter.com/od1vvjRqaJ— Costa Mesa Police (@CostaMesaPD) 6 декабря 2018 г.
NB I-5 at Hollywood Way in #SunValley- 3 left lanes blocked- overturned vehicle with fatality- unknown duration https://t.co/zqxNFKXp7h#Storm#Rain#TrafficAlertpic.twitter.com/zkhHchIvhW— Caltrans District 7 (@CaltransDist7) 6 декабря 2018 г.
Costa Mesa is flooding! #rainyday#raininsocalpic.twitter.com/fkBtU1Q7Ae— Lisa Beachy (@lsbeachy) 6 декабря 2018 г.
Напомним, сильный ливень обрушился на город Бодрум на юго-западе Турции. Мощные потоки воды на улицах смывали автомобили. Кроме того, из-за наводнения оказались подтоплены дома. В некоторых районах спасателям пришлось эвакуировать население на лодках.
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