Мощные дожди затопили Калифорнию (фото, видео)

10:48, 7 декабря 2018
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В Лос-Анджелесе за день выпало рекордное количество осадков.

Калифорнию накрыли наводнения / twitter.com/LACoFDPIO
Калифорнию накрыли наводнения / twitter.com/LACoFDPIO

Мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния.

Обязательная эвакуация была объявлена для округов Ориндж и Риверсайд, которые ранее пострадали от лесного пожара, сообщает ABC News.

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В других округах для жителей обязательную эвакуацию заменили на рекомендацию покинуть свои дома. Спасатели говорят, что опасность сохраняется, поэтому людей призывают быть острожными.

Из-за наводнения на Тихоокеанское шоссе в районе Малибу сошел оползень. В этой местности в прошлом месяце лесные пожары уничтожили сотни домов.

В Лос-Анджелесе и окрестностях за день выпало 4,8 см дождя, что в два раза превышает предыдущий рекорд, установленный в 1997 году. Обычно за весь декабрь в городе выпадает около 5 см осадков.

В то же время на автомагистрали I-5 между Лос-Анджелесом и долиной Сан-Хоакин выпал сильный снег, из-за чего дорогу закрыли. 

Водителям настоятельно рекомендуют быть осторожными во время движения по горным перевалам, где прогнозируют до 1,8 м снега.

Ожидается, что после сильных осадков в Калифорнии установится сухая и теплая погода, однако уже  начале следующей недели возможен новый шторм.

Напомним, сильный ливень обрушился на город Бодрум на юго-западе Турции. Мощные потоки воды на улицах смывали автомобили. Кроме того, из-за наводнения оказались подтоплены дома. В некоторых районах спасателям пришлось эвакуировать население на лодках.

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Теги: #США#наводнение#Калифорния
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