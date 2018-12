Мощные дожди затопили Калифорнию (фото, видео)

В Лос-Анджелесе за день выпало рекордное количество осадков.

Калифорнию накрыли наводнения / twitter.com/LACoFDPIO

Мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния.

Обязательная эвакуация была объявлена для округов Ориндж и Риверсайд, которые ранее пострадали от лесного пожара, сообщает ABC News.

Читайте также В Ирландии бушует шторм "Диана": без света остались 40 тысяч домов (видео)

В других округах для жителей обязательную эвакуацию заменили на рекомендацию покинуть свои дома. Спасатели говорят, что опасность сохраняется, поэтому людей призывают быть острожными.

Из-за наводнения на Тихоокеанское шоссе в районе Малибу сошел оползень. В этой местности в прошлом месяце лесные пожары уничтожили сотни домов.

В Лос-Анджелесе и окрестностях за день выпало 4,8 см дождя, что в два раза превышает предыдущий рекорд, установленный в 1997 году. Обычно за весь декабрь в городе выпадает около 5 см осадков.

В то же время на автомагистрали I-5 между Лос-Анджелесом и долиной Сан-Хоакин выпал сильный снег, из-за чего дорогу закрыли.

Водителям настоятельно рекомендуют быть осторожными во время движения по горным перевалам, где прогнозируют до 1,8 м снега.

Ожидается, что после сильных осадков в Калифорнии установится сухая и теплая погода, однако уже начале следующей недели возможен новый шторм.

That’s 17th Street and Pomona Avenue. Please find alternate routes and stay away from that area until water level subsides. pic.twitter.com/od1vvjRqaJ — Costa Mesa Police (@CostaMesaPD) 6 декабря 2018 г.

Напомним, сильный ливень обрушился на город Бодрум на юго-западе Турции. Мощные потоки воды на улицах смывали автомобили. Кроме того, из-за наводнения оказались подтоплены дома. В некоторых районах спасателям пришлось эвакуировать население на лодках.