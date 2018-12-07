В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность сохраняется в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 7 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 7 декабря, в Украине похолодает, в западных и восточных областях пройдет снег.