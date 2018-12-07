В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -3°

08:30, 7 декабря 2018
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Вечером в столице до -5°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 декабря, в Киеве без осадков, температура днем до -3°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -5°. Ветер южный и северо-западный, до 5,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:42, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Украине похолодает, в западных и восточных областях пройдет снег.

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Теги: #Киев#погода
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