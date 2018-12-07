Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)

Осадки ожидаются на западе и востоке страны.

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Согласно данным Погода УНИАН, 7 декабря в Украине похолодает, в западных и восточных областях пройдет снег.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до 0°.

На западе Украины ожидаются снегопады. Температура до +2°.

В северных областях пасмурно. Температура до -3°. В центре без осадков, температура до -1°.

Прогноз на 7 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 декабря — Екатерины. Если на Екатерину холодно, то будет голодно. Екатерина по воде, то Рождество по льду. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме.

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