Сегодня в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)
Осадки ожидаются на западе и востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 декабря в Украине похолодает, в западных и восточных областях пройдет снег.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до 0°.
На западе Украины ожидаются снегопады. Температура до +2°.
В северных областях пасмурно. Температура до -3°. В центре без осадков, температура до -1°.
Согласно народному прогнозу, 7 декабря — Екатерины. Если на Екатерину холодно, то будет голодно. Екатерина по воде, то Рождество по льду. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме.
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Погода в Украине
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- Житомир-1°... -3°
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- Львов+2°... 0°
- Николаев0°... -5°
- Одесса0°... -7°
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Виргиния, США
0 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:0 °
Влажность:62 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:14
Закат16:47
Видимость:16 км
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