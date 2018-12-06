Завтра в Украине ударят морозы: синоптики прогнозируют до -15°

17:24, 6 декабря 2018
446
0

На востоке и западе Украины пройдет снег и мокрый снег.

Завтра в Украине ожидается до 15° мороза / УНИАН
Завтра в Украине ожидается до 15° мороза / УНИАН

Завтра в большинстве областей Украины значительно похолодает. В Карпатах синоптики прогнозируют понижение температуры до -15°С.

После морозов в Украине начнется оттепель: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На востоке Украины ожидается небольшой снег, на западе - осадки в виде мокрого снега, местами гололед. В остальных областях без осадков.

"Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах 10-15° мороза, в восточных, южных и Днепропетровской областях 0-5° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ветер северо-западный (в западных областях - восточный), 5-10 м/сек. На дорогах местами гололедица.

Как сообщал УНИАН, в Киеве завтра без осадков, температура днем до -3°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #морозы#непогода в Украине
Читайте также
Завтра в Украине ударят морозы: синоптики прогнозируют до -15° Завтра в Украине ударят морозы: синоптики прогнозируют до -15°
В Киеве завтра похолодает, днем температура до -3° В Киеве завтра похолодает, днем температура до -3°
Завтра в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег (видеопрогноз)
В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность
После морозов в Украине начнется оттепель: синоптик рассказала о погоде до конца недели После морозов в Украине начнется оттепель: синоптик рассказала о погоде до конца недели
Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта) Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
62 %
759 мм
4.6 м/с
3 %
Лента новостей