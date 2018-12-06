Завтра в Украине ударят морозы: синоптики прогнозируют до -15°

На востоке и западе Украины пройдет снег и мокрый снег.

Завтра в Украине ожидается до 15° мороза / УНИАН

Завтра в большинстве областей Украины значительно похолодает. В Карпатах синоптики прогнозируют понижение температуры до -15°С.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На востоке Украины ожидается небольшой снег, на западе - осадки в виде мокрого снега, местами гололед. В остальных областях без осадков.

"Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах 10-15° мороза, в восточных, южных и Днепропетровской областях 0-5° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ветер северо-западный (в западных областях - восточный), 5-10 м/сек. На дорогах местами гололедица.

Как сообщал УНИАН, в Киеве завтра без осадков, температура днем до -3°.

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