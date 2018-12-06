Завтра в Украине ударят морозы: синоптики прогнозируют до -15°
На востоке и западе Украины пройдет снег и мокрый снег.
Завтра в большинстве областей Украины значительно похолодает. В Карпатах синоптики прогнозируют понижение температуры до -15°С.
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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
На востоке Украины ожидается небольшой снег, на западе - осадки в виде мокрого снега, местами гололед. В остальных областях без осадков.
"Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах 10-15° мороза, в восточных, южных и Днепропетровской областях 0-5° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ветер северо-западный (в западных областях - восточный), 5-10 м/сек. На дорогах местами гололедица.
Как сообщал УНИАН, в Киеве завтра без осадков, температура днем до -3°.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -7°
- Днепр0°... -2°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -8°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -7°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+1°... -4°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+3°... -3°
- Одесса+3°... -6°
- Полтава0°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь0°... -6°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий-1°... -10°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+2°... -9°