В Киеве завтра похолодает, днем температура до -3°

17:00, 6 декабря 2018
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Вечером в столице до -5°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 декабря, в Киеве без осадков, температура днем до -3°.

На следующей неделе погода в Украине испортится: активный циклон принесет снегопады и дожди

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -5°. Ветер южный и северо-западный, до 5,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:42, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Украине похолодает, в западных и восточных областях пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#похолодание
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