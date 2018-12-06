В Киеве завтра похолодает, днем температура до -3°
Вечером в столице до -5°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 декабря, в Киеве без осадков, температура днем до -3°.
На следующей неделе погода в Украине испортится: активный циклон принесет снегопады и дожди
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -5°. Ветер южный и северо-западный, до 5,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:42, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Украине похолодает, в западных и восточных областях пройдет снег.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -7°
- Днепр0°... -2°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -8°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -7°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+1°... -4°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+3°... -3°
- Одесса+3°... -6°
- Полтава0°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь0°... -6°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий-1°... -10°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+2°... -9°
Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-4 °
Влажность:62 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:14
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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