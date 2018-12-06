Завтра в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег (видеопрогноз)

16:30, 6 декабря 2018
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В пятницу днем в Украине температура от -3° до +2°.

Завтра во многих областях Украины пройдет снег / УНИАН
Завтра во многих областях Украины пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 декабря в Украине похолодает, в западных и восточных областях пройдет снег.

На следующей неделе погода в Украине испортится: активный циклон принесет снегопады и дожди

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -8°, днем до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -6°, днем до 0°. 

На западе Украины ожидаются снегопады. Температура ночью до -4°, днем до +2°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -6°, днем до -3°. В центре без осадков, температура ночью до -7°, днем до -1°.

Согласно народному прогнозу, 7 декабря — Екатерины. Если на Екатерину холодно, то будет голодно. Екатерина по воде, то Рождество по льду. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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