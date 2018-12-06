Завтра в Украине похолодает, на западе и востоке пройдет снег (видеопрогноз)
В пятницу днем в Украине температура от -3° до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 декабря в Украине похолодает, в западных и восточных областях пройдет снег.
На следующей неделе погода в Украине испортится: активный циклон принесет снегопады и дожди
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -8°, днем до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -6°, днем до 0°.
На западе Украины ожидаются снегопады. Температура ночью до -4°, днем до +2°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -6°, днем до -3°. В центре без осадков, температура ночью до -7°, днем до -1°.
Согласно народному прогнозу, 7 декабря — Екатерины. Если на Екатерину холодно, то будет голодно. Екатерина по воде, то Рождество по льду. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -7°
- Днепр0°... -2°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -8°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -7°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+1°... -4°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+3°... -3°
- Одесса+3°... -6°
- Полтава0°... -4°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь0°... -6°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий-1°... -10°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+2°... -9°