В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность ожидается в течение 6-7 декабря.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В четверг, 6 декабря, в высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6-7 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: туман, изморозь, гололедица.