В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность

15:32, 6 декабря 2018
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Лавинная опасность ожидается в течение 6-7 декабря.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В четверг, 6 декабря, в высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность.

Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6-7 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: туман, изморозь, гололедица.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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