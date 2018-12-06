В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность
Лавинная опасность ожидается в течение 6-7 декабря.
В четверг, 6 декабря, в высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность.
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"6-7 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 декабря во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: туман, изморозь, гололедица.
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