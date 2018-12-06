После морозов в Украине начнется оттепель: синоптик рассказала о погоде до конца недели

14:30, 6 декабря 2018
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Завтра местами похолодает до -12 градусов.

На выходных в Украине снова потеплеет / УНИАН
На выходных в Украине снова потеплеет / УНИАН

В пятницу, 7 декабря, в Украине ожидается похолодание, а на выходных снова потеплеет.

Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На востоке будет выпадать мокрый снег, на западе - снег с переходом днем в дождь. На остальной территории завтра существенные осадки маловероятны.

Изюминка пятницы - похолодание. Ближайшей ночью температура воздуха понизится до -4...-9 градусов, местами до -9...-12 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, завтра днем ожидается 1...-5 градусов мороза. В Киеве завтра без осадков и морозно.

На выходных через Киев пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки и снова потепление.

Напомним, в течение 11-12 декабря в результате влияния циклона погода в Украине ухудшится.

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Теги: #погода#похолодание
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