После морозов в Украине начнется оттепель: синоптик рассказала о погоде до конца недели
Завтра местами похолодает до -12 градусов.
В пятницу, 7 декабря, в Украине ожидается похолодание, а на выходных снова потеплеет.
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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"На востоке будет выпадать мокрый снег, на западе - снег с переходом днем в дождь. На остальной территории завтра существенные осадки маловероятны.
Изюминка пятницы - похолодание. Ближайшей ночью температура воздуха понизится до -4...-9 градусов, местами до -9...-12 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, завтра днем ожидается 1...-5 градусов мороза. В Киеве завтра без осадков и морозно.
На выходных через Киев пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки и снова потепление.
Напомним, в течение 11-12 декабря в результате влияния циклона погода в Украине ухудшится.
Погода в Украине
- Винница-1°... -7°
- Днепр0°... -2°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -8°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -7°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+1°... -4°
- Львов+1°... -3°
- Николаев+3°... -3°
- Одесса+3°... -6°
- Полтава0°... -4°
- Ровно0°... -5°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь0°... -6°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий-1°... -10°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+1°... -9°