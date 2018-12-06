В Карпатах высота снежного покрова местами достигает 30 см

12:58, 6 декабря 2018
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Температура воздуха в Карпатах достигает -13°.

В Карпатах местами намело до 30 см снега / www.facebook.com/lavyny.official
В Карпатах местами намело до 30 см снега / www.facebook.com/lavyny.official

По состоянию на утро 6 декабря в Карпатах местами высота снежного покрова достигает 30 см.

Об этом в Facebook сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

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Так, на станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 7-30 см, существует опасность схода лавин. На станции Плай температура воздуха: -9,8°, высота снежного покрова составляет 1 см.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -13,6°. Высота снежного покрова составляет 30 см.

Напомним, в течение 11-12 декабря в результате влияния циклона погода в Украине ухудшится.

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Теги: #снег#Карпаты
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