В Карпатах высота снежного покрова местами достигает 30 см

Температура воздуха в Карпатах достигает -13°.

В Карпатах местами намело до 30 см снега / www.facebook.com/lavyny.official

По состоянию на утро 6 декабря в Карпатах местами высота снежного покрова достигает 30 см.

Об этом в Facebook сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

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Так, на станции Пожежевская высота снежного покрова составляет 7-30 см, существует опасность схода лавин. На станции Плай температура воздуха: -9,8°, высота снежного покрова составляет 1 см.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -13,6°. Высота снежного покрова составляет 30 см.

Напомним, в течение 11-12 декабря в результате влияния циклона погода в Украине ухудшится.