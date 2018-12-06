На севере Китая ударили экстремальные морозы (видео)

11:46, 6 декабря 2018
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В городе Мохэ температура воздуха упала до -41,1 градуса.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В самом северном городе Китая - Мохэ - температура воздуха упала до -41,1 градуса по Цельсию.

В связи с этим метеорологическая станция провинции Хэйлунцзян продлила оранжевое предупреждение об экстремальном холоде по всей провинции, передает Xinhua

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Холодный фронт обрушился на провинцию 3 декабря, поэтому провинциальная метеослужба повысила уровень предупреждения с синего до оранжевого.

До вечера вторника температура воздуха в большинстве районов провинции опустилась на 12 градусов до -20 градусов по Цельсию. Между тем, средняя температура в северных частях Большого Хингана резко упала до -35 градусов.

В Харбине, административном центре провинции, минимальная температура воздуха достигла -20 градусов Цельсия.

По прогнозу метеорологов, холодная погода в провинции будет держаться до 7 декабря, что может оказать негативное влияние на местное сельское хозяйство, транспорт и логистику.

Напомним, в четверг, 6 декабря, в Украине осадки прекратятся, а температура воздуха снизится.

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Теги: #Китай#морозы
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