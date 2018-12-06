На севере Китая ударили экстремальные морозы (видео)
В городе Мохэ температура воздуха упала до -41,1 градуса.
В самом северном городе Китая - Мохэ - температура воздуха упала до -41,1 градуса по Цельсию.
В связи с этим метеорологическая станция провинции Хэйлунцзян продлила оранжевое предупреждение об экстремальном холоде по всей провинции, передает Xinhua.
В Украине завтра похолодает, на западе ночью температура до -13° (видеопрогноз)
Холодный фронт обрушился на провинцию 3 декабря, поэтому провинциальная метеослужба повысила уровень предупреждения с синего до оранжевого.
До вечера вторника температура воздуха в большинстве районов провинции опустилась на 12 градусов до -20 градусов по Цельсию. Между тем, средняя температура в северных частях Большого Хингана резко упала до -35 градусов.
В Харбине, административном центре провинции, минимальная температура воздуха достигла -20 градусов Цельсия.
По прогнозу метеорологов, холодная погода в провинции будет держаться до 7 декабря, что может оказать негативное влияние на местное сельское хозяйство, транспорт и логистику.
Напомним, в четверг, 6 декабря, в Украине осадки прекратятся, а температура воздуха снизится.
Погода в Украине
- Винница0°... -6°
- Днепр0°... -2°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -7°
- Киев+1°... -7°
- Кировоград+1°... -5°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+1°... -4°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+2°... -4°
- Одесса+3°... -6°
- Полтава0°... -4°
- Ровно0°... -5°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь0°... -7°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+1°... -3°
- Хмельницкий-1°... -10°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы0°... -9°