На следующей неделе погода в Украине испортится: активный циклон принесет снегопады и дожди

В течение 11-12 декабря погода в Украине ожидаются осадки

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В течение 11-12 декабря в результате влияния циклона погода в Украине ухудшится.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"По предварительным прогнозам, в течение 11-12 декабря погода в большинстве областей Украины усложнится. К нам ворвется циклон с юго-запада", - пишет она.

В Украине ожидаются снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица и усиление ветра.

Диденко отмечает, что такая погода охватит всю Украину, кроме западных областей.

Напомним, 6 декабря во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: туман, изморозь, гололедица.