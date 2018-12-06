На следующей неделе погода в Украине испортится: активный циклон принесет снегопады и дожди

10:44, 6 декабря 2018
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В течение 11-12 декабря погода в Украине ожидаются осадки

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение 11-12 декабря в результате влияния циклона погода в Украине ухудшится.

Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"По предварительным прогнозам, в течение 11-12 декабря погода в большинстве областей Украины усложнится. К нам ворвется циклон с юго-запада", - пишет она.

В Украине ожидаются снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица и усиление ветра.

Диденко отмечает, что такая погода охватит всю Украину, кроме западных областей.

Напомним, 6 декабря во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: туман, изморозь, гололедица.

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Теги: #снег#погода#дождь
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