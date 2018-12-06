На следующей неделе погода в Украине испортится: активный циклон принесет снегопады и дожди
В течение 11-12 декабря погода в Украине ожидаются осадки
В течение 11-12 декабря в результате влияния циклона погода в Украине ухудшится.
Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"По предварительным прогнозам, в течение 11-12 декабря погода в большинстве областей Украины усложнится. К нам ворвется циклон с юго-запада", - пишет она.
В Украине ожидаются снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица и усиление ветра.
Диденко отмечает, что такая погода охватит всю Украину, кроме западных областей.
Напомним, 6 декабря во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: туман, изморозь, гололедица.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница0°... -6°
- Днепр0°... -2°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -7°
- Киев+1°... -7°
- Кировоград+1°... -5°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+1°... -4°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+2°... -4°
- Одесса+3°... -6°
- Полтава0°... -4°
- Ровно0°... -5°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь0°... -7°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+1°... -3°
- Хмельницкий-1°... -10°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы0°... -9°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:61 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:14
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей