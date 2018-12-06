Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине

09:39, 6 декабря 2018
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Синоптики предупреждают о тумане в Украине / фото УНИАН
Синоптики предупреждают о тумане в Украине / фото УНИАН

Сегодня, 6 декабря, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: туман, изморозь, гололедица.

Сегодня в Киеве пройдет снег, температура до 0°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью и утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м, местами сложные отложения гололеда и изморози, в Донецкой области местами сильные отложения гололеда и изморози; на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 6 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.

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Теги: #погода#гололед#туман
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