Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Украине
Видимость ухудшится до 200-500 м.
Сегодня, 6 декабря, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий: туман, изморозь, гололедица.
Сегодня в Киеве пройдет снег, температура до 0°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Ночью и утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м, местами сложные отложения гололеда и изморози, в Донецкой области местами сильные отложения гололеда и изморози; на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 6 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.
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