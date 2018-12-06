Сегодня в Киеве пройдет снег, температура до 0°

Вечером в столице до -3°.

В Киеве сегодня пройдет снег / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 декабря в Киеве пройдет снег, температура днем до 0°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер южный и северо-западный, до 5,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:41, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 декабря, в Украине похолодает, на востоке пройдет снег.

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